У Києві викрили шахрайську схему для виїзду в США

Українським правоохоронцям вдалося розкрити схему «візового» шахрайства, яка була організована для виїзду до Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Співробітникам Національної поліції України спільно з представниками Служби дипломатичної безпеки Посольства США в Україні вдалося припинити протиправну діяльність фірми, яка організовувала шахрайську схему, обіцяючи всім, хто звертається до фірми, виготовити необхідний пакет документів, після подачі яких людям начебто обов’язково видадуть американську візу. Послуги такої фірми для однієї особи коштували майже 30 тисяч гривень. Представники фірми займалися виготовленням фіктивних довідок з місця роботи, а також надавали фіктивні виписки з рахунків, де містилися кошти для перебування в США. Також до пропонованого пакету документів входили фіктивні «офіційні» листи від американських організаторів численних виставок, форумів та семінарів, які «підтверджували» інформацію про участь особи в заходах. Крім того, був можливий варіант виготовлення документів для виїзду в США «на лікування».
Слідчі встановили, що після подачі цього пакету документів до США, українці отримували відмови, а гроші за виготовлення цих паперів їм, звичайно, вже ніхто не повертав.