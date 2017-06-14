Москва нарощує війська в прикордонних районах – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Російська Федерація збільшує чисельність власних військовослужбовців вздовж лінії українсько-російського кордону, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Турчинов підкреслив, що Київ турбує, що тенденції до нарощення військових угрупувань помітні вздовж всієї лінії кордону і в такому разі можна припустити, що Москва готова розпочати безпосередні бойові дії проти України в будь-який момент. Саме тому українська сторона має враховувати це та готуватись до відповіді в будь-яку хвилину, наголосив посадовець. Зокрема, активні дії помічені зі сторони Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації. Турчинов зазначив, що починаючи від територій поблизу Азовського моря до кордону з Білоруссю було створено потужну військову російську інфраструктуру. За таких умов посилюється небезпека від майбутніх військових тренувань Росії спільно з Білоруссю «Захід-2017», що мають розпочатися вже в вересні цього року. Турчинов нагадав, що Москва анонсувала, що в цих тренуваннях будуть задіяні сили авіації, бронетанкова техніка, артилерія та сили спецоперацій. При цьому росіяни будуть присутні на території Білорусі, що створює загрозу для західних регіонів України.
Варто нагадати, що раніше Олександр Турчинов заявляв, що для вторгнення на територію України Росії знадобиться максимум 2-3 години.