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Напередодні переговорів «нормандської четвірки» відбудеться зустріч Порошенка та Макрона –МЗС

Напередодні переговорів «нормандської четвірки» відбудеться зустріч Порошенка та Макрона –МЗС
В українському МЗС повідомили, що напередодні обов’язкової зустрічі лідерів нормандської четвірки може відбутися двостороння зустріч президентів України та Франції, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію оприлюднив перший заступник керівника МЗС Вадим Пристайко. Він наголосив, що переговори в нормандському форматі обов’язково відбудуться, однак точну дату майбутньої зустрічі президентів України. Франції, Німеччини та Росії він поки назвати не може. При цьому в розмові з журналістами Пристайко пообіцяв представникам ЗМІ, що незабаром стане відомо про майбутні важливі зустрічі українського президента з іноземними лідерами. Серед таких, зокрема, і новообраний президент Франції Еммануель Макрон. Перша зустріч Порошенка з ним, за словами Пристайка, не обов’язково має відбуватись в «нормандському форматі». Раніше в зовнішньополітичному відомстві України також повідомляли, що зустріч лідерів нормандської четвірки буде можлива вже цього літа.

Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’явилась інформація, що наступного тижня президент Петро Порошенко вирушить до Вашингтону, де він матиме першу офіційну зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
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