Київ прокоментував заяву Тіллерсона про можливість вирішення конфлікту на Донбасі поза форматом Мінських угод

В українському міністерстві закордонних справ відреагували на заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона, який допустив, що вирішення питання щодо Донбасу можливе іншими механізмами поза Мінськими домовленостями, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Вадим Прийстайко, який обіймає посаду першого заступника керівника МЗС України, заявив, що всі сторони наразі усвідомлюють, що саме мінський формат є необхідним інструментом для стабілізації ситуації на Донбасі, однак також є розуміння, що він має обмежені можливості. Пристайко відмітив, що Тіллерсон сказав про те, що раніше вже обговорювали сторони, а саме мова йшла про те, що незалежно від формату, важливо аби було досягнуто реалізацію цілей щодо врегулювання ситуації на сході країни. Урядовець наголосив, що «мова йде не про викреслення окремих пунктів угод, як таких, що вже виконані, а про досягнення миру».
Крім того, Пристайко додав, що він не бажає трактувати слова американського посадовця, однак зі слів його зрозуміло, що досягнути головних цілей можливо не лише в мінському форматі.