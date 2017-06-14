На суддів, які розглядають справу Януковича, тиснуть Луценко та Матіос – ЗМІ

Судді, які займаються розглядом справи щодо колишнього президента Віктора Януковича про державну зраду, потерпають від тиску генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса. інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Напередодні Оболонським районним судом столиці було направлено на розгляд до Вищої ради правосуддя справу про те, що суддям погрожують Луценко, Матіос, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та його радник Ілля Ківа. Вони нібито незадоволені тим, що затягується проведення підготовчого засідання, а про початок основних слухань взагалі невідомо.
Близькі до Генпрокуратури джерела повідомили журналістам, що напередодні запланованого підготовчого засідання суду, що відбудеться в п’ятницю, 16 червня, Матіос висунув вимогу до суддів, аби це засідання стало останнім і було озвучено дату основних слухань, а також головний військовий прокурор обурюється тим, що судді беруть до уваги численні клопотання сторони захисту. Крім того, керівництво ГПУ вимагає, аби проведення заочного судового процесу.