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Садовий назвав тиском рішення суду у Львові про арешт директора фірми з вивезення сміття

Садовий назвав тиском рішення суду у Львові про арешт директора фірми з вивезення сміття
Галицький районний суд у Львові прийняв рішення про взяття під варту на два місяці директора фірми «Аве-Львів», яка прибирає львівський сміття, Юрія Грибана. Про це інформує replyua.net.

За даними прес-служби прокуратури Львівської області, відповідний запобіжний захід суд обрав за клопотанням прокуратури, яка розслідує виробництво про розкрадання коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області за ознаками злочину, передбаченого ст.191Кримінального кодексу України. При цьому прокуратура просила встановити заставу в розмірі 10 млн. грн. У прокуратурі підозрюють Грибана у привласненні собі 600 тисяч гривень з міського бюджету Львова та замаху на заволодіння понад 9 млн. грн., призначених міськрадою на вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий назвав політичним тиском арешт директора компанії «АВЕ Львів», повідомляє прес-служба Львівської міської ради. «Для мене головне, щоб фірма працювала і вивозила відходи. Якщо їй немає вивозити - це проблема. В Україні п’ять з половиною тисяч полігонів. Завжди можна відкрити полігон для прийняття відходів. Але має бути політична воля. Однозначно, що це політичний тиск і банальна блокада Львова», - сказав Садовий.
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