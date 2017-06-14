В Україні може з’явитися електронна гривня

Національний банк України розглядає можливість випуску електронної гривні на базі інноваційних технологій. Як інформує replyua.net, про це розповіли «Інтерфакс-Україна» в прес-службі НБУ.
«У рамках заходів проекту Cashless еconomy здійснюється аналіз можливостей використання технологій blockchain для впровадження інноваційної, високозахищеної, ефективної і гнучкої платформи, покликаної задовольнити потреби платіжного ринку країни та вирішити проблемні питання в сфері безготівкового обороту коштів в Україні. Зараз НБУ працює над можливістю створення такого програмно-технологічного рішення. Його реалізація дозволить побудувати загальнодержавну, прозору і високоефективну роздрібну платіжну платформу з мінімальними транзакційними витратами і практично миттєвою швидкістю переказу грошей від одного учасника до іншого», - сказав представник прес-служби. За його словами, на першому етапі вивчається можливість пілотного впровадження прототипу платформи та інноваційного платіжного інструменту.
Пілотний проект планується провести на волонтерських засадах із залученням ініціативних учасників платіжного ринку України. Після реалізації пілотного проекту та оцінки його результатів НБУ прийме рішення про подальші дії щодо повномасштабного розгортання платформи і наступних етапів.