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На користь України з «дочки» Газпрому стягнуть 80 мільйонів гривень

На користь України з «дочки» Газпрому стягнуть 80 мільйонів гривень З компанії «Газтранзит», яка є «дочкою» російського «Газпрому», дозволили стягнути 79,877 млн. грн. дивідендів в рамках штрафу Антимонопольного комітету України. Як передає replyua.net, відповідне було ухвалено Господарським судом Києва, воно оприлюднене в Єдиному держреєстрі. «Звернути стягнення на грошові кошти в сумі 79,877 млн. грн. (дивіденди з чистого прибутку ПрАТ «Газтранзит», частина акцій якого належить ПАТ «Газпром»), що знаходяться у ПрАТ «Газтранзит», з метою виконання наказу Господарського суду Києва від 17 березня у справі № 910/18299/16 про стягнення з ПАТ «Газпром», - йдеться в документі.

Як відомо, в січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ «Газпром» на 85 млрд. грн.. за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Згодом це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами. В черговий раз 22 лютого Київський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з «Газпрому» штрафу, який виріс вже до 172 млрд. грн. за рахунок пені за його несплату.

В кінці травня 2017 року Міністерство юстиції України направило «Газпрому» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд. грн.

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