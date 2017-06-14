На користь України з «дочки» Газпрому стягнуть 80 мільйонів гривень

Як відомо, в січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ «Газпром» на 85 млрд. грн.. за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Згодом це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами. В черговий раз 22 лютого Київський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з «Газпрому» штрафу, який виріс вже до 172 млрд. грн. за рахунок пені за його несплату.
В кінці травня 2017 року Міністерство юстиції України направило «Газпрому» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд. грн.