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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Порошенко відреагував на слова Турчинова про скасування АТО

Порошенко відреагував на слова Турчинова про скасування АТО
Український президент Петро Порошенко прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова про те, що варто скасувати антитерористичну операцію, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Глава держави зауважив, що якщо скасувати АТО, не надавши при цьому українським військовим можливість адекватно діяти за умов російської агресії, то в такому разі Україна залишиться беззахисною. Порошенко розповів, що він дав доручення розробити закон про реінтеграцію Донбасу, в тексті якого буде надано перелік заходів та кроків, що необхідні для реінтеграції регіону і визначення правового режиму окупованих територій. Президент додав, що саме реінтеграція є основною позицією Києва щодо зазначених територій. Над розробкою законопроекту працюють представники експертних кіл та парламентарів, а сам закон базується на тих положеннях, що закріплені в Мінських угодах.

Варто нагадати, що днем раніше в публічному доступі з’явилося інтерв’ю Олександра Турчинова, в якому він наголосив, що Україні варто встановити новий формат захисту від російської гібридної війни, не втискаючи великі проблеми в дещо обмежений формат АТО.
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