Порошенко відреагував на слова Турчинова про скасування АТО

Український президент Петро Порошенко прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова про те, що варто скасувати антитерористичну операцію, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Глава держави зауважив, що якщо скасувати АТО, не надавши при цьому українським військовим можливість адекватно діяти за умов російської агресії, то в такому разі Україна залишиться беззахисною. Порошенко розповів, що він дав доручення розробити закон про реінтеграцію Донбасу, в тексті якого буде надано перелік заходів та кроків, що необхідні для реінтеграції регіону і визначення правового режиму окупованих територій. Президент додав, що саме реінтеграція є основною позицією Києва щодо зазначених територій. Над розробкою законопроекту працюють представники експертних кіл та парламентарів, а сам закон базується на тих положеннях, що закріплені в Мінських угодах.
Варто нагадати, що днем раніше в публічному доступі з’явилося інтерв’ю Олександра Турчинова, в якому він наголосив, що Україні варто встановити новий формат захисту від російської гібридної війни, не втискаючи великі проблеми в дещо обмежений формат АТО.