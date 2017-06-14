Західна система харчування ВМС віднині відповідає стандартам НАТО

У Західній військово-морській базі ВМС ЗС України, яка здійснює забезпечення підрозділів, кораблів і катерів національного флоту, успішно запровадили нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування за стандартами НАТО. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.
«Новий підхід до системи живлення дозволив суттєво розширити асортимент продовольчих продуктів і урізноманітнити меню. Тепер кожен військовослужбовець самостійно може вибирати приготовані штатними працівниками військової частини страви, а на десерт - фрукти і солодощі, що згідно організації дуже нагадує систему харчування «шведський стіл», - зазначив начальник продовольчої служби тилу Командування ВМС ЗС України полковник Олександр Кустанович.
Крім того, в даній військовій частині Міністерства оборони України було проведено поточний ремонт об'єктів продовольчої служби, закуплені і встановлені нові сучасні зразки холодильного, технологічного, механічного та іншого кухонного устаткування. В інформації зазначається, що незабаром нова система харчування охопить і інші підрозділи українських ВМС.