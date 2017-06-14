валюта
СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Західна система харчування ВМС віднині відповідає стандартам НАТО

Західна система харчування ВМС віднині відповідає стандартам НАТО
У Західній військово-морській базі ВМС ЗС України, яка здійснює забезпечення підрозділів, кораблів і катерів національного флоту, успішно запровадили нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування за стандартами НАТО. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

«Новий підхід до системи живлення дозволив суттєво розширити асортимент продовольчих продуктів і урізноманітнити меню. Тепер кожен військовослужбовець самостійно може вибирати приготовані штатними працівниками військової частини страви, а на десерт - фрукти і солодощі, що згідно організації дуже нагадує систему харчування «шведський стіл», - зазначив начальник продовольчої служби тилу Командування ВМС ЗС України полковник Олександр Кустанович.

Крім того, в даній військовій частині Міністерства оборони України було проведено поточний ремонт об'єктів продовольчої служби, закуплені і встановлені нові сучасні зразки холодильного, технологічного, механічного та іншого кухонного устаткування. В інформації зазначається, що незабаром нова система харчування охопить і інші підрозділи українських ВМС.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
12106

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, -

14 июн 2017
8399

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
8266

Красотка и президент Хорватии госпожа Колинда готовит Путину, с его точки зрения, непристойные вещи

Премьер Украины Владимир Гройсман вчера был с официальным визитом в Хорватии в частности, по вопросу газового коридора Хорватия-Венгрия-Украина от хорватского LNG-терминала. Как сообщает на своей

Последние новости

Садовий назвав тиском рішення суду у Львові про арешт директора фірми з вивезення сміття

В Україні може з’явитися електронна гривня

На користь України з «дочки» Газпрому стягнуть 80 мільйонів гривень

Блогер про Станко: якщо ви вказуєте людям що думати, будьте готові почути куди вам йти

Водопостачання для Донбасу: Жебрівський повідомив хорошу новину

У ВР вже зреагували на гучну заяву Турчинова

Порошенко відреагував на слова Турчинова про скасування АТО

Политолог о словах Турчинова: активного наступления не будет, но противодействие российской агрессии усилится

Західна система харчування ВМС віднині відповідає стандартам НАТО

Волонтер: в киевском госпитале снова вереница скорых, не будьте равнодушными, помогите нашим защитникам!

Зустріч Трампа з Порошенком відбудеться раніше, ніж з Путіним – ЗМІ

У ЗМІ з’явилась інформація про зустріч Порошенка та Трампа

У ВАСУ відмовилися скасовувати указ Порошенка про заборону «Вконтакте»

В БПП сприйняли всерйоз тролінг Турчинова і вже обговорюють військовий стан

Відомому російському блогеру заборонили в'їзд до України

Цимбалюк: россияне не осознают причинно-следственной связи вторжения в Украину

Блогер: деяким журналістам хочеться і «прянички» від держструктур взяти, і власною країною трошки поторгувати

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Надзвичайний стан у сфері енергетики продовжили ще на місяць

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

 Новости за день