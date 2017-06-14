Волонтер: в киевском госпитале снова вереница скорых, не будьте равнодушными, помогите нашим защитникам!

Как передает replyua.net, общественная активистка и волонтер Наталья Юсупова у себя в Facebook сообщает о том, что в киевском госпитале снова вереница скорых, привезли новый борт с тяжелыми ранеными. Как пишет волонтер, под реанимацией стоят родственники, плачут и нет этому конца, просто нет. Среди раненых половина мальчишек по 20 лет, выглядят как подростки, но держатся молодцом.
По словам Натальи Юсуповой, касательно потребностей, нужны как обычно соки, йогурты, кофе чай сахар, печенье, футболки, шорты, обезболивающее – дексалгин и кетанол. «Меня всегда можно найти в травматологии с обеда и еще раз хочу подчеркнуть, что мы с Ольгой Протасовой не относимся не к какому складу волонтерских организаций, мы находимся непосредственно в отделении с солдатами», – написала Юсупова.
Волонтер призывает всех не оставаться равнодушными и помогать нашим защитникам! Большая просьба к СМИ публиковать посты волонтеров, чтобы люди знали, что происходит в госпиталях, потому как ТВ практически не дает никакой информации.