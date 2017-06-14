У ВАСУ відмовилися скасовувати указ Порошенка про заборону «Вконтакте»

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову українського студента Микити Евстіфеєва до президента Петра Порошенка про визнання недійсним указу про заборону в Україні російських соціальних мереж та низки інших інтернет-ресурсів. Як передає replyua.net, під час сьогоднішнього засідання, заслухавши позиції сторін, суд досить оперативно прийняв рішення і оголосив його резолютивну частину.
Колегія суддів ВАСУ відмовила у визнанні протиправними та недіючими ряду пунктів указу президента від 15 травня про введення в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017р «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Це рішення може бути оскаржене у Верховному суді України. Позивач Евстифеєв після засідання суду заявив, що ухвалить рішення про можливу подачу апеляції на рішення ВАСУ після вивчення повного тексту судового рішення.
Як відомо, 16 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники». Також під заборону потрапили російські IT-компанії «1С», «ABBYY», ТОВ «Корпорація» Парус, ЗАТ «Галактика Центр», ТОВ «Аби Україна ЛТД». Інтернет-провайдери також зобов'язані заборонити надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів «Яндекса».