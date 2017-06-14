У ЗМІ з’явилась інформація про зустріч Порошенка та Трампа

Видання Європейська правда повідомило, що вже наступного тижня відбудеться зустріч українського президент Петра Порошенка з його американським колегою Дональдом Трампом, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Журналістам таку інформацію надали відразу декілька джерел серед дипломатичної служби. Відомо, що Київ та Вашингтон домовились щодо проведення повноцінних переговорів між двома президентам в американській столиці вже наступного тижня. Напередодні посадовці з Москви заявляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін має зустрітись з Дональдом Трампом під час липневого саміту Великої двадцятки, що відбудеться в німецькому Гамбурзі. Однак нещодавно в адміністрації президента США повідомили, що сторонам поки не вдалося погодити рішення щодо зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. В свою чергу дипломатичні джерела України розповіли, що незабаром адміністрація Порошенка офіційно повідомить про першу офіційну зустріч українського президента з Дональдом Трампом.
Варто нагадати, що раніше представник Банкової Костянтин Єлісєєв наголошував, що зустріч президентів США та України має відбутися раніше за зустріч Трампа з Путіним.