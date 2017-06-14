Відомому російському блогеру заборонили в'їзд до України

Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну відомому російському блогеру Іллі Варламову, який свого часу незаконно відвідував окупований бойовиками Донбас і публікував в мережі репортажі з Криму. Як передає replyua.net, про це повідомила прес-служба СБУ у відповідь на запит видання «Апостроф».
«Згідно з ч.3 ст.13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Службою безпеки України прийнято рішення щодо заборони в'їзду в Україну вказаною вами в запиті громадянину РФ», - зазначається в тексті документа. При цьому не уточнюється, на який термін діє заборона.
Свого часу російському боксеру Георгію Кушіташвілі, двом журналістам пропагандистського каналу «Лайф Ньюс» та кільком російським уболівальникам в складі делегації відмовили у в'їзді в Україну. Всі вони мали намір їхати до Харкова на чемпіонат Європи, повідомляє агентство «Р-Спорт» з посиланням на керівника департаменту по роботі зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю ФБР Наталю Токмогашеву. «Наразі керівництво федерації розбирається в ситуації, оскільки раніше Федерацією боксу України були дані повні гарантії по знаходженню на території країни і безпеки. Всі інші спортсмени і тренери пропущені на територію України », - додала Токмогашева.