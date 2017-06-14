валюта
СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Надзвичайний стан у сфері енергетики продовжили ще на місяць

Надзвичайний стан у сфері енергетики продовжили ще на місяць
В уряді України вирішили продовжити дію надзвичайного стану в енергетиці ще на місяць, до 17 липня. Як інформує replyua.net, про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів. Надзвичайні заходи в енергетиці продовжені до 17 липня 2017 року.

Це не перше продовження надзвичайного стану в енергетиці урядом Володимира Гройсмана. 15 лютого на засіданні уряд ввів надзвичайні заходи в енергетичній системі України, які спрямовані на зменшення споживання вугілля антрацитної групи.

Нестача вугілля на теплостанціях виникла після початку товарної блокади окупованих районів сходу України ветеранами АТО з добровольчих підрозділів, які вимагають звільнення заручників. Блокада також розповсюджується і на поставки антрациту з підконтрольних терористам територій. 16 лютого РНБО дала доручення Кабінету Міністрів України невідкладно вжити вичерпних заходів для нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Серед зазначених заходів - диверсифікація джерел поставок кам'яного вугілля марки антрацит і створення резервів. Крім того, Кабміну доручено забезпечити тимчасове, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України антрациту.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
12390

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе,

13 июн 2017
10176

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, -

Последние новости

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Мер Миколаєва втік від правоохоронців через балкон – ЗМІ

Кремль не хочет входить с Западом в «санкционное пике», - Песков

Пауза в «нормандском формате»: эксперт спрогнозировал на Донбассе горячее лето-2017

Блогер: Червоненко является агентом российских спецслужб

Журналист: зря, что россияне устали от Украины, ведь ничего не проходит бесследно

СБУ знайшла «чорну бухгалтерію» в одній із філій «Укрзалізниці»

Чергова стрілянина в Києві через конфлікт на дорозі, є поранені

В «Укравтодорі» запропонували знизити у містах швидкість до 50 км/год.

Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказала о 3 сценариях развития событий на Донбассе

NBC: Трамп наложит вето на новые санкции против России

Блогер: Александр Валентинович, жги дальше, российских пропагандистов уже трясет

Соломон Манн: EBRD – не благотворительная контора, а раз нет отдачи от проектов – значит инвестиции будут снижаться

У Київраді підготували нове рішення щодо заборони алкоголю

Дипломат: нынешнее прозрение Турчинова связано либо с войной либо с выборами

Бойовики почали стягувати танки до лінії розмежування

В Раде рассказали, почему США пока не предоставят Украине оружия

 Новости за день