Надзвичайний стан у сфері енергетики продовжили ще на місяць

В уряді України вирішили продовжити дію надзвичайного стану в енергетиці ще на місяць, до 17 липня. Як інформує replyua.net, про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів. Надзвичайні заходи в енергетиці продовжені до 17 липня 2017 року.
Це не перше продовження надзвичайного стану в енергетиці урядом Володимира Гройсмана. 15 лютого на засіданні уряд ввів надзвичайні заходи в енергетичній системі України, які спрямовані на зменшення споживання вугілля антрацитної групи.
Нестача вугілля на теплостанціях виникла після початку товарної блокади окупованих районів сходу України ветеранами АТО з добровольчих підрозділів, які вимагають звільнення заручників. Блокада також розповсюджується і на поставки антрациту з підконтрольних терористам територій. 16 лютого РНБО дала доручення Кабінету Міністрів України невідкладно вжити вичерпних заходів для нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Серед зазначених заходів - диверсифікація джерел поставок кам'яного вугілля марки антрацит і створення резервів. Крім того, Кабміну доручено забезпечити тимчасове, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України антрациту.