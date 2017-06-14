Мер Миколаєва втік від правоохоронців через балкон – ЗМІ

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, бажаючи уникнути зустрічі з правоохоронцями, втік зі свого кабінету через балкон. Як передає replyua.net, про це повідомляє місцеве видання НикВести з посиланням на співробітників міськвиконкому. За інформацією видання, в середу вранці з Києва до Миколаєва прибула група з 5 співробітників Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Проте в приймальні міського голови їм повідомили, що Олександр Сенкевич зможе з ними зустрітися тільки о 16:00.
Також журналісти видання повідомили, що аби уникнути зустрічі з правоохоронцями, мер Миколаєва переліз через вікно зі свого кабінету на балкон лівого крила мерії Миколаєва, таким чином опинившись в кабінеті, де зараз знаходиться Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, після чого покинув будівлю Миколаївської міської ради .
Зазначимо, що, за інформацією співрозмовника НікВесті, в цей же час біля лівого крила мерії був помічений автомобіль охорони голови облдержадміністрації Олексія Савченко, куди і міг сісти Олександр Сенкевич. За інформацією того ж ЗМІ, станом на 13:00 мер Миколаєва Олександр Сенкевич знаходився в кабінеті голови ОДА Олексія Савченко.