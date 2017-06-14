СБУ знайшла «чорну бухгалтерію» в одній із філій «Укрзалізниці»

Правоохоронці викрили окремих керівників філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» на систематичному отриманні хабарів з підприємців. Як інформує replyua.net, про це повідомили у прес-центр СБУ. У тому числі, було встановлено, що чиновниками було розроблено корупційний механізм надання послуг комерційним структурам. Згідно з ним занижувалися реальні обсяги спожитої клієнтами електроенергії. Лише 30% обсягів виплачувалася офіційно на рахунки «Енергозбуту», третину зловмисники отримували в якості хабара, інші економії підприємцями. За офіційними даними тарифи філії «Енергозбут» нижче розцінок обленерго.
Також стало відомо, що начальника регіонального вузла і одного з керівників київського підрозділу «Енергозбуту» правоохоронці затримали у Вінниці під час отримання 250 тис. грн.. від підприємця за укладання корупційної угоди на поставку електроенергії.
«У процесі здійснення обшуків в центральному офісі філії «Енергозбут» в Києві, структурних підрозділах у Вінницькій області та за місцями проживання фігурантів справи, працівники СБ України виявили документацію, якою підтверджується функціонування в філії «Укрзалізниці» стійкої структурованої системи отримання хабарів в особливо великих розмірах. У одного із затриманих зловмисників правоохоронці вилучили так звану «чорну касу» « Енергозбуту» в розмірі майже мільйон гривень і
«чорну бухгалтерію» з обліку отриманих коштів», - наголошується в повідомленні.