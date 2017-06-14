Чергова стрілянина в Києві через конфлікт на дорозі, є поранені

У Дарницькому районі Києва вночі 14 червня під час дорожнього конфлікту водій відкрив стрілянину, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Як інформує replyua.net, про це розповіли у прес-службі місцевої поліції. Згідно з повідомленням правоохоронців, інформація про постріли на проспекті Бажана в напрямку Борисполя надійшла до чергової частини о 00:40. За викликом терміново виїхали патрульні і слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.
«На місці події 21-річний водій «ВАЗ-2104» розповів правоохоронцям, що неподалік від моста під час дорожнього конфлікту водій «Cherry Tiggo» дістав пістолет і вистрілив кілька разів в його напрямку. Внаслідок цього пасажири «ВАЗ» - два 23-річні жителі Київської області - отримали травми і були доставлені в лікарню. В одного чоловіка - поранення стегна, у другого - плеча та грудної клітини», - наголошується в повідомленні.
Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та вилучили чотири гільзи. Вид зброї, яке використовував зловмисник, буде встановлено під час експертного дослідження. На даний час проводиться відпрацювання прилеглої території, встановлюються свідки та очевидці, розшукується автомобіль «Cherry Tiggo» і його водій. Відомості за даним фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Вирішується питання щодо кримінального провадження. Попередня кваліфікація - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.