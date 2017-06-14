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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

В «Укравтодорі» запропонували знизити у містах швидкість до 50 км/год.

В «Укравтодорі» запропонували знизити у містах швидкість до 50 км/год.
Керівник «Укравтодору» Славомир Новак запропонував знизити максимальну швидкість руху в містах до 50 км / год. Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду, виступаючи з доповіддю про безпеку дорожнього руху, інформує replyua.net.

«Настав час почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості в містах з 60 км / год. до 50 км / год. Це нормальний європейський стандарт», - заявив Новак, який в 2011-2013 роках очолював міністерство транспорту Польщі. Новак стверджує, що таке зниження на 90% збільшує шанс виживання для пішохода, якого вдарить автомобіль. Варто нагадати, що зараз Правилами дорожнього руху передбачається максимальна швидкість в населених пунктах 60 км / год. На окремих ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена. Так зробили, наприклад, на деяких магістралях в Києві.

Нагадаємо, що у лютому поточного року Кабінет міністрів України спростив документообіг при навчанні водіїв транспортних засобів і зменшив кількість документів, які подаються до територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ для отримання водійського посвідчення.
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