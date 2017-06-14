В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение необходимого контроля за соблюдением стандартов и применения государственного языка. Как сообщает replyua.net, данный проект инициативы, регистрация которого состоялась 9 июня, уже опубликован на официальном портале Верховной Рады.
Инициатором внесения в парламент законопроекта является председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности народный депутат Николай Княжицкий, представляющий «Народный Фронт», а также еще несколько десятков его коллег.
Между тем, пропагандисты самопровозглашенной «ДНР» уже начали паниковать в связи с описанной выше инициативой народных депутатов Украины. В свою очередь, подконтрольные террористам средства массовой информации уже успели окрестить законопроект как «предусматривающий превалирование государственного языка во всех сферах общественной жизни». И это при том, что в тексте законопроекта отмечается, что его действие не будет распространено на частное общение или же совершение религиозных ритуалов. Кроме того, в «ДНР» пугают тем, что граждане, не соблюдавшие нормы языкового законодательства, «будут наказаны штрафами и лишением свободы на трехлетний срок».