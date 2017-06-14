валюта
СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде
На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение необходимого контроля за соблюдением стандартов и применения государственного языка. Как сообщает replyua.net, данный проект инициативы, регистрация которого состоялась 9 июня, уже опубликован на официальном портале Верховной Рады.

Инициатором внесения в парламент законопроекта является председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности народный депутат Николай Княжицкий, представляющий «Народный Фронт», а также еще несколько десятков его коллег.

Между тем, пропагандисты самопровозглашенной «ДНР» уже начали паниковать в связи с описанной выше инициативой народных депутатов Украины. В свою очередь, подконтрольные террористам средства массовой информации уже успели окрестить законопроект как «предусматривающий превалирование государственного языка во всех сферах общественной жизни». И это при том, что в тексте законопроекта отмечается, что его действие не будет распространено на частное общение или же совершение религиозных ритуалов. Кроме того, в «ДНР» пугают тем, что граждане, не соблюдавшие нормы языкового законодательства, «будут наказаны штрафами и лишением свободы на трехлетний срок».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
12390

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе,

13 июн 2017
10176

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, -

Последние новости

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Мер Миколаєва втік від правоохоронців через балкон – ЗМІ

Кремль не хочет входить с Западом в «санкционное пике», - Песков

Пауза в «нормандском формате»: эксперт спрогнозировал на Донбассе горячее лето-2017

Блогер: Червоненко является агентом российских спецслужб

Журналист: зря, что россияне устали от Украины, ведь ничего не проходит бесследно

СБУ знайшла «чорну бухгалтерію» в одній із філій «Укрзалізниці»

Чергова стрілянина в Києві через конфлікт на дорозі, є поранені

В «Укравтодорі» запропонували знизити у містах швидкість до 50 км/год.

Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказала о 3 сценариях развития событий на Донбассе

NBC: Трамп наложит вето на новые санкции против России

Блогер: Александр Валентинович, жги дальше, российских пропагандистов уже трясет

Соломон Манн: EBRD – не благотворительная контора, а раз нет отдачи от проектов – значит инвестиции будут снижаться

У Київраді підготували нове рішення щодо заборони алкоголю

Дипломат: нынешнее прозрение Турчинова связано либо с войной либо с выборами

Бойовики почали стягувати танки до лінії розмежування

В Раде рассказали, почему США пока не предоставят Украине оружия

 Новости за день