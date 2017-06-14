У Київраді підготували нове рішення щодо заборони алкоголю

У міській раді Києва затвердили новий проект рішення, який передбачається виключення продажу алкогольних напоїв у малих архітектурних формах (МАФ), інформує replyua.net. Як повідомляє прес-служба відомства, документ пропонує прибрати з поля зору використання тимчасових споруд, на які розповсюджуються пайові угоди, функціонал з продажу будь-яких спиртовмісних напоїв.
«Згідно з чинним законодавством, продавати алкогольні напої можна лише в капітальних спорудах ... Тимчасові споруди абсолютно не відносяться до капітальних споруд і тому, фактично, укладаючи договори пайової участі на продаж алкогольних напоїв у тимчасових спорудах, ми порушуємо чинне законодавство», - пояснив автор документа депутат Владислав Михайленко.
Разом з цим, депутати-члени комісії переконані, що таке рішення позитивно вплине на комфорт киян, зможе врегулювати торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями у тимчасових спорудах та протидіятиме створенню «наливайок». Відповідний проект рішення буде розглядатися на пленарному засіданні Київради. Варто нагадати, що 6 червня, почало діяти рішення господарського суду міста Києва, яким Київська міська рада зобов'язала скасувати рішення від 22.09.2016 про заборону торгівлі алкоголем з 23:00 до 10:00.