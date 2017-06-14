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В Раде рассказали, почему США пока не предоставят Украине оружия

В Раде рассказали, почему США пока не предоставят Украине оружия
Несмотря на активизацию в последнее время переговоров о возможности поставок США оружия Украине, в ближайшее время это вряд ли произойдет. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такого мнения придерживается Иван Винник, нардеп от БПП, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, в Соединенных Штатах процесс согласования подобных вещей не самый простой.

«Прежде всего, необходимы ассигнования в бюджете. И в настоящее время они есть. Более того, необходимо этот вопрос согласовать на уровне ряда комитетов Конгресса. Потом – согласование Appropriations Committee. Вначале должно поступить разрешение на поставки оружия, а затем решить, на какое конкретно. Помимо этого, на окончательном этапе все это может заветировать Госдеп в лице президента США, собственно, как это и было при Бараке Обаме. Что будет делать Дональд Трамп в этом контексте, нам пока не понятно», – отметил Винник. С его слов, заявление председателя Верховной Рады Андрея Парубия о том, что в Пентагоне обсуждается вопрос летального оружия для Украины, стоит воспринимать взвешенно.
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