Украина помнит: сегодня годовщина гибели Ил-76 под Луганском

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Украинский волонтер и блогер Александр Сурков на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня годовщина гибели Ил-76 под Луганском. Два самолета в тот день долетели, доставив в аэропорт то, без чего не могли держаться его защитники. Один вернулся, один погиб. Был подбит ракетой, затем жестоко расстрелян из автоматической пушки. Россияне охотились за нашими самолетами больше месяца и наконец-то смогли выйти на цель.По словам волонтера, вопросов и версий много – от спецоперации ФСБ до тривиальной ошибки пилота. Самая нелепая, но зато самая обсуждаемая и любимая зрадофилами – «преступный приказ».«Как ни страшно звучит, но война – это там, где убивают. У любого комбрига, как у любого врача, есть свое кладбище, но обвиняя тех, кто берет на себя тяжесть страшных решений, не следует забывать, что бесконечные ряды безымянных запоребриковых могил, а их на порядок больше, чем мест упокоения наших воинов, где каждое имя золотыми буквами высечено на стене истории Украины, - это ведь результат приказов и решений тех же самых полковников и генералов... Светлая память летчикам и десантникам! За многих уже отомстили, но мы отомстим за всех», – написал Сурков.