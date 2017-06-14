Безвізові поїздки до ЄС: з 4,5 тисяч громадян України відмовили лише 7 особам

Починаючи з одинадцятого червня поточного року, коли ЄС запровадив безвізовий режим з Україною, за даними на 6:00 14 червня вже майже 4,5 тис. українців (4478 осіб) скористалися правом в’їзду до країн Шенгенської зони за біометричними паспортами. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Держприкордонслужбу України. Всього за цей період кордон з ЄС перетнули 195 тис. українців. 77% громадян, які виїжджали за біометричним паспортом, скористалися автомобільним та залізничним транспортом, інші 23% - авіаційним.
«З початку безвізу зафіксовано 7 відмов, 4 з яких у зв'язку з порушенням міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування, а 3 наших співвітчизників повернули через недостатній рівень фінансового забезпечення та відсутність зворотних квитків», - повідомили в ДПСУ.
Варто нагадати, що з півночі 11 червня 2017 всі громадяни України, котрі є власниками біометричного паспорту, зможуть відвідувати без віз три десятки країн Європи: всі країни Євросоюзу, окрім Великобританії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію. Українці мають право перебувати там до 90 днів протягом кожних 180 днів.