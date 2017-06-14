У ДФС надавали податкові відстрочки компаніям Ріната Ахметова

Державна фіскальна служба поточного року надавала податкову розстрочку переважно компаніям олігарха Ріната Ахметова. Як інформує replyua.net, про це стало відомо з відповіді на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канівського, повідомляє Економічна правда. Зокрема, у відповідь на запит ДФС надала список компаній, які з 1 січня по 1 червня поточного року отримували розстрочення податкових платежів. Три з семи вищевказаних компаній (ТОВ «ДТЕК Свердлоантраціт», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ВАТ «Київенерго») належать Ахметову. В даний час ТОВ «ДТЕК Свердлоантрацит» знаходиться на непідконтрольною території.
Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладовському, першому заступнику секретаря РНБОУ. Почесним президентом ВАТ «Концерну АВЕК і Ко» є колишній депутат Олександр Фельдман. «Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом», як відомо, є державним підприємством.
Нагадаємо, відомий депутат Олександр Онищенко, розшукується через те, що його компанії, на думку правоохоронців, незаконно отримували розстрочку. Екс-глвуа ДФС Романа Насірова звинувачують в наданні розстрочки по сплаті рентної плати компаніям Онищенко з порушенням вимог закону.