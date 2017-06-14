Другий етап блокади Донбасу: у штабі заявили про мобілізацію

Штаб блокади повідомив про старт мобілізації українських патріотів для початку активної фази другого етапу блокади торгівлі з окупантами. Відповідна інформація вже розміщена на Facebook-сторінці штабу блокади торгівлі з окупантами, передає replyua.net. У тексті повідомлення, зокрема, зазначається, що на сьогоднішній день блокада досягла половини своїх цілей, «легалізувавшись рішенням РНБО і указом президента».
«Проте торгівля з окупантом і країною-агресором продовжує підтримуватися через україно-російський кордон, а військовополонені до сьогоднішнього дня перебувають в катівнях окупантів», - наголошується в повідомленні. У штабі нагадали, що 26 травня він поставив уряду новий ультиматум. Однак ці вимоги не були задоволені.
«Наша головна вимога – це негайне:прийняття Кабінетом міністрів постанови про заборону закупівлі російського вугілля, а також початок процесу націоналізації російського бізнесу на території України. Ми вважаємо недопустимим наповнення бюджету країни-агресора і спонсорувати окупанта! », - наголошується в заяві штабу блокади. Раніше учасники блокади торгівлі з ОРДЛО прибули на залізничну станцію «Конотоп» в Сумській області, аби приготуватися до перекриття торгового сполучення з Росією