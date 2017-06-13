У Верховній Раді пропонують арештовувати за зневагу до української мови та призначити спеціальних інспекторів

До українського парламенту внесли фінальну версію законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яким передбачається ввести вагомі нововведення, що стосуються української мови, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Над законопроектом працювали більше 70 парламентарів і до парламенту його вніс Микола Княжицький, який обіймає посаду керівника комітету Верховної Ради з питань культури та духовності. В законі зазначається, що українська мова є єдиною офіційною державною мовою на території України. Утвердженням та опрацюванням стандартів державної мови займатимуться фахівці Національної комісії зі стандартів державної мови. Також в структурі Нацкомісії пропонується створити Центр української мови, що буде займатися видачею документів, які підтверджуватимуть рівень володіння українською мовою. В законопроекті підкреслюється, що в разі першого складання іспиту на рівень володіння державною мовою, для українців ця процедура буде безкоштовною.
Крім того, пропонується створити компетентну службу з 27 інспекторів, яка опікуватиметься контролем за тим, як дотримуються стандарти української мови.
Також запропонований до парламенту законопроект пропонує внести зміни до Кримінального кодексу та притягувати до відповідальності за публічне приниження або зневажання української мови. У якості міри відповідальності нардепи пропонують карати штрафами розміром до 50 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців.