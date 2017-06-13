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Садовий заявив, що сміттєву проблему у Львові можна вирішити за 1 день

Садовий заявив, що сміттєву проблему у Львові можна вирішити за 1 день
Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що проблему зі сміттям у місті можливо розв’язати за один день, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Садовий зазначив, що днем раніше ним було підписано всі необхідні рішення і він направив до секретаря Ради національної безпеки та оборони офіційне звернення. Аналогічне повідомлення від львівського міського голови отримали також прем’єр-міністр, обласна адміністрація, президент та голова українського парламенту. Андрій Садовий зазначив, що спочатку звернення від львівської влади щодо оголошення регіону зоною екологічного лиха мають розглянути у Кабміні чи РНБО, після чого глава держави має ухвалити указ, який додатково потрібно розглянути в парламенті. Однак керівник Львова вважає, що є простіше рішення, яке може дозволити вирішити наявну проблему з відходами всього за годину. Садовий зазначив, що керівники сміттєвих полігонів мають отримати від центральної влади наказ про розблокування звалищ для прийому львівського сміття. Мер Львова підкреслив, що наявні можливості, а саме 5,5 тисяч полігонів по всій Україні, дозволяють вирішити цю проблему таким чином.

Крім того, очільник міста розповів, що наразі розпочалася робота над проектом майбутнього сміттєпереробного заводу, що займе наступні 4 місяці. Садовий підкреслив, що цей сміттєпереробний комплекс має стати першим подібним українським заводом, який буде відповідати європейським стандартам.
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