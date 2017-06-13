В Україні значно подорожчали м'ясо, яйця і капуста

З настанням літа в Україні істотно подорожчали соціальні продукти харчування (м'ясо, яйця і капуста). Про це повідомив в Facebook керівник Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко з посиланням на дані Державної служби статистики, інформує replyua.net.
Зокрема,, з початку червня качан капусти зріс у ціні на 4 гривні за кілограм, тобто на 42%. Десяток яєць подорожчав на 3,5 гривень, тобто на 34%. Зараз середня ціна капусти і яєць становить - відповідно 13,5 гривень за кілограм і 13,5 гривень за десяток. Крім того, зросли в ціні м'ясні вироби: свинина подорожчала на 3,5 гривні, яловичина - на 1,8 гривні, сало - на 1,4 гривні, варена ковбаса - на 0,5 гривні. Відтепер, середня ціна свинини по Україні становить майже 91 гривню за кілограм, яловичини - 102 гривні за кілограм, сала - 43,5 гривень за кілограм, вареної ковбаси - 66 гривень за кілограм.
Крім того , в ціні подорожчали і інші продукти. А саме, цибуля подорожчав на 1,4 гривні за кілограм, соняшникова олія - на 40 копійок, рис - на 40 копійок. Нині середня ціна цибулі становить 10,7 гривень за кілограм, соняшникової олії - 33,2 гривень за літр і рис - 18 гривень за кілограм. У той же час, впала ціна на гречку. Тепер за кілограм крупи треба заплатити на 60 копійок менше. Середня ціна за кілограм гречки - 26 гривень. Вершкове масло подешевшало на 1 гривню, його ціна становить 139,7 гривень за кілограм.