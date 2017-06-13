Эксперт анонсировал предоставление Трампом оружия Украине

По мнению эксперта-международника Андрея Бузарова, американский лидер Дональд Трамп является сторонником поддержки Украины в военном конфликте с Российской Федерацией, сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Бузаров считает, что глава Белого дома, так или иначе, будет на стороне Украины и украинского народа. И то, что на рассмотрение американского Конгресса поданы соответствующие проекты закона, подтверждает этот факт. К тому же, добавил эксперт, конгрессмены намерены расширить финансовую помощь Украине.
Андрей Бузаров отметил, что официальный Киев также может надеяться на предоставление летального вооружения, которое поможет в преодолении российской военной агрессии.
«Никем не была отменена даже военная помощь в качестве поставок «Джавелин», поэтому я думаю, что украинская армия получит в свое время эти системы. Рано или поздно, но Трамп примет соответствующее решение, и Вашингтон будет поддерживать Украину», - сделал вывод эксперт. Отметим , что ранее Бузаров утверждал, что для Трампа события в ближневосточном регионе приоритетнее войны на Донбассе.