Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України білорусу Жизневському

Український президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому під час Революції Гідності білорусу Михайлу Жизневському. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передає replyua.net.
«Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – громадянину Білорусі, котрий загинув під час Революції Переваги та вручив Зірку Героя України його батькам - Михайлу Петровичу і Ніні Василівні», - йдеться в повідомленні. «Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець в душі», - наголосив Порошенко, назвавши його «великим білорусом» і «великим українцем»
Порошенко повідомив батькам, що він ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю. Як відомо, 26 листопада 2014 на Майдані Незалежності відкрили пам'ятний знак загиблим активісту з Білорусі Михайлу Жизневському. 25-річний хлопець помер 22 січня 2014 від поранення в серце під час подій на Майдані. 13 квітня поточного року Верховна Рада прийняла законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.