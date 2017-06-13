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Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України білорусу Жизневському

Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України білорусу Жизневському
Український президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому під час Революції Гідності білорусу Михайлу Жизневському. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передає replyua.net.

«Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – громадянину Білорусі, котрий загинув під час Революції Переваги та вручив Зірку Героя України його батькам - Михайлу Петровичу і Ніні Василівні», - йдеться в повідомленні. «Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець в душі», - наголосив Порошенко, назвавши його «великим білорусом» і «великим українцем»

Порошенко повідомив батькам, що він ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю. Як відомо, 26 листопада 2014 на Майдані Незалежності відкрили пам'ятний знак загиблим активісту з Білорусі Михайлу Жизневському. 25-річний хлопець помер 22 січня 2014 від поранення в серце під час подій на Майдані. 13 квітня поточного року Верховна Рада прийняла законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.
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