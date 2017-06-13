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В маршрутному таксі Києва прогримів вибух, є постраждалі

В маршрутному таксі Києва прогримів вибух, є постраждалі
У маршрутці №455 в місті Києві вибухнула охолоджуюча система, декілька пасажирів маршрутки і водій отримали опіки, передає replyua.net. В результаті гаряча суміш розлетілася по всьому салону маршрутного таксі, постраждали четверо пасажири і водій, які перебували в передній частині салону. Після вибуху водій знепритомнів - його пасажири винесли з автобуса.

Всі постраждалі отримали опіки різних ступенів тяжкості. Трьом пасажирам разом з водієм надали допомогу на місці, двох пасажирів (одна з яких вагітна жінка) госпіталізувала швидка допомога. Опіки не були надто серйозними, тому життю потерпілих нічого не загрожує. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху. Як повідомили в поліції Києва, згідно з попередніми даними, інцидент стався через несправність розширювального бака.

«Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено покарання - від штрафу до п'яти років позбавлення волі », - зазначили правоохоронці.
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