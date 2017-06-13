Припинення АТО: У Мін’юсті схвалили ідею Турчинова

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У Міністерстві юстиції України готові взяти участь у розробці законопроекту щодо нового формату протидії гібридної війни, яку Росія веде на Донбасі. Як передає replyua.net, таку заяву оприлюднив міністр юстиції України Павло Петренко.

«На мою думку, якщо таке доручення буде прийняте, то ми як Міністерство юстиції, долучимося на майданчику РНБО до процесу розробки такого законопроекту, який буде відповідати нинішнім реаліям і викликам гібридної війни, яку веде Росія з Україною», - сказав Петренко в інтерв'ю журналістам За словами високопосадовця, у цієї гібридної війні є елементи не тільки військових дій, але і інформаційної війни, провокацій, тероризму.

«Таким чином, це зовсім новий виклик для сучасного суспільства, з ним зіткнулася Україна, а інші країни ще не стикалися, тому в цій частині позиція секретаря РНБО є вірною, що на такі виклики потрібно реагувати новими методами, а не традиційними, які були прописані в законодавстві», - сказав він. Як відомо, сьогодні секретар РНБО України Олександр Турчинов про необхідність завершити антитерористичну операцію та перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.
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