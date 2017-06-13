Генпрокуратура проводить обшук в офісі «Укрзалізниці»

Працівники Генпрокуратури України проводить обшук в будівлі ПАТ «Укрзалізниця» за фактом розкрадання коштів організації в особливо великих розмірах. Відповідну інформацію оприлюднив заступник начальника відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олександр Цилюрик, передає replyua.net.
«В даний час у будівлі «Укрзалізниці» співробітниками ГПУ проводяться слідчі дії, йде обшук з метою доказу кримінального правопорушення, яке має відношення до розтрати коштів ПАТ в особливо великих розмірах. Одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, так як він відсутній, повідомлення про підозру передано одному із членів правління», - сказав він. Він уточнив, що в кримінальному провадженні вивчаються розкрадання на сотні мільйонів гривень, а в рамках зазначеного оголошеного підозри фігурує сума в 12 млн. грн. Крім того, він додав, що підозру висунули одному із заступників департаменту локомотивного господарства, проте імені не назвав.
«По епізоду, за яким висунуто підозру, була придбана за сприяння вказаного керівника у юридичної особи продукція сумнівної якості, яка не могла бути використана у процесі ремонту рухомого складу», - сказав Цилюрик.