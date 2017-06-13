валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Генпрокуратура проводить обшук в офісі «Укрзалізниці»

Генпрокуратура проводить обшук в офісі «Укрзалізниці»
Працівники Генпрокуратури України проводить обшук в будівлі ПАТ «Укрзалізниця» за фактом розкрадання коштів організації в особливо великих розмірах. Відповідну інформацію оприлюднив заступник начальника відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олександр Цилюрик, передає replyua.net.

«В даний час у будівлі «Укрзалізниці» співробітниками ГПУ проводяться слідчі дії, йде обшук з метою доказу кримінального правопорушення, яке має відношення до розтрати коштів ПАТ в особливо великих розмірах. Одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, так як він відсутній, повідомлення про підозру передано одному із членів правління», - сказав він. Він уточнив, що в кримінальному провадженні вивчаються розкрадання на сотні мільйонів гривень, а в рамках зазначеного оголошеного підозри фігурує сума в 12 млн. грн. Крім того, він додав, що підозру висунули одному із заступників департаменту локомотивного господарства, проте імені не назвав.

«По епізоду, за яким висунуто підозру, була придбана за сприяння вказаного керівника у юридичної особи продукція сумнівної якості, яка не могла бути використана у процесі ремонту рухомого складу», - сказав Цилюрик.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
12 июн 2017
9045

Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Популярный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что «воблоглазая скреповатница Ирина Бережная» не постеснялась оформить свою злость от безвиза в хейтерский

12 июн 2017
8145

У Верховній Раді пропонують ввести обов’язковий іспит з української мови для отримання громадянства

До українського парламенту було внесено законопроект, яким пропонується ввести обов’язковий іспит з української мови для всіх, хто прагне отримати громадянство України, інформує replyua.net з

12 июн 2017
7463

У США зробили заяву щодо Росії

У Білому домі не випустили з огляду події, що сколихнули Росію 12 червня, де цього дня пройшли численні антикорупційні мітинги, внаслідок яких було затримано сотні активістів, інформує replyua.net з

13 июн 2017
7155

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

Последние новости

В Україні значно подорожчали м'ясо, яйця і капуста

Російська хакери атакували 39 американських штатів – ЗМІ

Казанський розповів про Мураєва, СБУ на провалену інформаційну політику України

Эксперт анонсировал предоставление Трампом оружия Украине

Міністр оборони ФРН поділилась планами щодо Росії

На Донбасі більше не бажають особливого статусу – журналіст

Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України білорусу Жизневському

У Москві відповіли на звинувачення, що російські дипломати вербують бойовиків на Донбас

В маршрутному таксі Києва прогримів вибух, є постраждалі

Блогер рассказал о ярком примере путинской пропаганды, который уже охватил полстраны

Припинення АТО: У Мін’юсті схвалили ідею Турчинова

Генпрокуратура проводить обшук в офісі «Укрзалізниці»

Виховував підростаюче покоління: Батько Гройсмана отримав 6 тисяч гривень від міської ради

У США розповіли, які перспективи відносин з Росією

В Україні можуть створити аналог «Роскомнадзору»

Любителям «зрады» уже не нужен безвиз, теперь подавай безвиз с США

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Политолог объяснила, зачем Садовый просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

Блогер: среди тех, кто лайкнул пост Бережной множество бывших

 Новости за день