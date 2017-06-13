Виховував підростаюче покоління: Батько Гройсмана отримав 6 тисяч гривень від міської ради

Борис Гройсман, депутат міської ради Вінниці, отримав премію у розмірі 6 тисяч гривень «за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення» і «виховання підростаючого покоління», інформує replyua.net з посиланням на громадську організацію «Чесно». Це в 10 разів більше, ніж отримали інші депутати. В тексті офіційної відповіді, яку отримали активісти, наголошується, що міськрада нагородив батька чинного прем'єра за «активну участь у вихованні підростаючого покоління», а також «за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення».
«Цікаво, що на руки депутат Гройсман отримав лише 5000 грн., оскільки 300 грн. пішло на оплату квіткової продукції для привітання, а 1212 грн. склали податки. Варто нагадати, що депутат Борис Гройсман, якого нагородили «за значний внесок у розвиток міста», згідно з моніторингом Громадського руху «Чесно» за 2016, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради», - йдеться в повідомленні« Чесно»
В організації наголосили, що Гройсман отримав в десять разів більше, ніж інші депутати, яких вітала міськрада.