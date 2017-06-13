валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Виховував підростаюче покоління: Батько Гройсмана отримав 6 тисяч гривень від міської ради

Виховував підростаюче покоління: Батько Гройсмана отримав 6 тисяч гривень від міської ради
Борис Гройсман, депутат міської ради Вінниці, отримав премію у розмірі 6 тисяч гривень «за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення» і «виховання підростаючого покоління», інформує replyua.net з посиланням на громадську організацію «Чесно». Це в 10 разів більше, ніж отримали інші депутати. В тексті офіційної відповіді, яку отримали активісти, наголошується, що міськрада нагородив батька чинного прем'єра за «активну участь у вихованні підростаючого покоління», а також «за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення».

«Цікаво, що на руки депутат Гройсман отримав лише 5000 грн., оскільки 300 грн. пішло на оплату квіткової продукції для привітання, а 1212 грн. склали податки. Варто нагадати, що депутат Борис Гройсман, якого нагородили «за значний внесок у розвиток міста», згідно з моніторингом Громадського руху «Чесно» за 2016, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради», - йдеться в повідомленні« Чесно»

В організації наголосили, що Гройсман отримав в десять разів більше, ніж інші депутати, яких вітала міськрада.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
12 июн 2017
9045

Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Популярный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что «воблоглазая скреповатница Ирина Бережная» не постеснялась оформить свою злость от безвиза в хейтерский

12 июн 2017
8145

У Верховній Раді пропонують ввести обов’язковий іспит з української мови для отримання громадянства

До українського парламенту було внесено законопроект, яким пропонується ввести обов’язковий іспит з української мови для всіх, хто прагне отримати громадянство України, інформує replyua.net з

12 июн 2017
7463

У США зробили заяву щодо Росії

У Білому домі не випустили з огляду події, що сколихнули Росію 12 червня, де цього дня пройшли численні антикорупційні мітинги, внаслідок яких було затримано сотні активістів, інформує replyua.net з

13 июн 2017
7155

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

Последние новости

В Україні значно подорожчали м'ясо, яйця і капуста

Російська хакери атакували 39 американських штатів – ЗМІ

Казанський розповів про Мураєва, СБУ на провалену інформаційну політику України

Эксперт анонсировал предоставление Трампом оружия Украине

Міністр оборони ФРН поділилась планами щодо Росії

На Донбасі більше не бажають особливого статусу – журналіст

Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України білорусу Жизневському

У Москві відповіли на звинувачення, що російські дипломати вербують бойовиків на Донбас

В маршрутному таксі Києва прогримів вибух, є постраждалі

Блогер рассказал о ярком примере путинской пропаганды, который уже охватил полстраны

Припинення АТО: У Мін’юсті схвалили ідею Турчинова

Генпрокуратура проводить обшук в офісі «Укрзалізниці»

Виховував підростаюче покоління: Батько Гройсмана отримав 6 тисяч гривень від міської ради

У США розповіли, які перспективи відносин з Росією

В Україні можуть створити аналог «Роскомнадзору»

Любителям «зрады» уже не нужен безвиз, теперь подавай безвиз с США

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Политолог объяснила, зачем Садовый просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

Блогер: среди тех, кто лайкнул пост Бережной множество бывших

 Новости за день