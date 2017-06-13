В Україні можуть створити аналог «Роскомнадзору»

Сьогодні під час засідання Нацкомісії регулювання зв'язку розглядали постанову Кабміну про створення українського аналогу системи «Ревізор», за допомогою якої «Роскомнадзор» стежить за російськими провайдерами. Про це інформує replyua.net.
Згідно з документом, для цього потрібно «придбати комплекси кібербезпеки і спільно з СБУ встановити їх у операторів, провайдерів телекомунікацій для забезпечення моніторингу блокування доступу до певних інформресурсів». Мова йде про аналог російської системи «Ревізор» від Роскомнадзора - використовуючи її у провайдерів здійснюється перевірка доступності заблокованих ресурсів і в разі порушення автоматично виписується штраф.
На думку волонтера і експерта ІТ-технологій Юрія Крилач, створення аналогічної «Ревізору» системи вимагає суттєвих фінансових ресурсів і часу. Крилач з іронією пропонує відразу ж купувати програмні комплекси в Росії. «Я говорив про це раніше. Вірною дорогою йдемо, за всіма канонами. «Ревізор» це девайс який ставиться у провайдера і автоматично перевіряє доступність заблокованих ресурсів і автоматично виставляє штрафи в разі, якщо відкриється заблоченное. Швидко йдемо, з випередженням. В Росії він через роки після початку блокувань з'явився. У нас через 2 місяці можливо», - пише Крилач на своїй сторінці в Facebook.