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Розробники The Ukrainians розповіли про переваги нової соцмережі над «Вконтакте»

Розробники The Ukrainians розповіли про переваги нової соцмережі над «Вконтакте»
У новій українській соцмережі Ukrainians користувачам буде надана можливість слухати музику та отримувати прибуток за допомогою унікального контенту, інформує replyua.net. Крім того, засновники проекту обіцяють кращу, у порівнянні з в ВК, безпеку даних користувачів. Про це розповіла співзасновник проекту Олександра Струмчинська в інтерв'ю Ліга, коментуючи, в чому буде різниця між соцмережею Ukrainians та «Вконтакте»

«Від ВК ми будемо відрізнятися тим, що забезпечимо безпеку даних. А що стосується Facebook - ми дамо людям контент, який вони хочуть найбільше - музику. Ми не будемо використовувати піратський контент. Тому ми працюємо над тим, щоб інтегрувати деякі музичні сервіси в нашу платформу. Наразі розглядаємо низку сервісів, які можна інтегрувати в нашу соцмережу, щоб музика була і безкоштовною, і за підпискою», - зазначила Струмчинська. Крім цього в Ukrainians хочуть платити користувачам за унікальний контент, які вони будуть публікувати в соцмережі.

«На відміну від всіх інших соцмереж ми дамо користувачам можливість монетизувати унікальний контент», - додала вона. Як розповіла співзасновник проекту, над новою соціальною мережею працює команда з 30 чоловік в Тернополі. Головне завдання, за словами Струмчинської- до кінця вересня, як раніше і обіцяли, запустити весь функціонал соцмережі.
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