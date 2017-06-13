Влада планує реінтегрувати «Л/ДНР» в Україну – волонтер прокоментував заяву Турчинова про завершення АТО

Як антитерористична операція АТО вже давно завершилася. Таку думку журналістам висловив волонтер Юрій Касьянов, коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про зміну формату захисту України від гібридної війни з боку Росії, передає replyua.net.
«АТО закінчилося тоді, коли росіяни почали активно постачати озброєння, а російські підрозділи перетнули кордон України. Коли там були наші заморочені сепаратисти, Гиркін зі своїм російським загоном, це ще можна було називати антитерористичною операцією. Коли ж почалися події під Іловайськом, під Луганськом, обстріли в секторі Д - це вже була російська агресія. Тобто, АТО давно закінчилася », - пояснив Касьянов. На його думку, пропозицію про подальший перебіг АТО потрібно спрямувати українському народові, а не президенту.
«В першу чергу слід звернутися до Конституції, яка вимагає і від президента, і від усіх громадян України захищати Україну, її територіальну цілісність, свободу. І необхідно виконувати вимоги Конституції. Думаю, зараз наша влада намагається прийняти якісь закони, політику погодження з Російською Федерацією, політику, спрямовану на те, що б якось реінтегрувати окуповані області, озброєні вірусами «руського міра», реінтегрувати їх назад в Україну. Придумує якісь нові формулювання, якісь нові методи, щоб суспільство це прийняло », - вважає Касьянов.