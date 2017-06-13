У Авдіївці оголосили про надзвичайну ситуацію

В Авдіївці Донецької області, у зв’язку із відсутністю газопостачання, оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, вже шостий день місто без газопостачання, з того часу, як проросійські найманці вкотре пошкодили старий газопровід. Через це було прийняте рішення оголосити у Авдіївці надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.
З сьогоднішнього дня в місті починається будівництво нового газопроводу, через який Авдіївка буде отримувати газ з контрольованою Україною території. «Вартість будівництва - 59 млн. грн. Домовляємося, щоб частина робіт профінансував «Метінвест», оскільки по газопроводу з контрольованою України території газ буде надходити і на Авдіївський коксохімзавод», - зазначив Жебрівський.
Варто нагадати, що 7 червня в результаті бойових дій поблизу Авдіївки був пошкоджений газопровід (діаметр 273 мм), в результаті чого 22 тис. мешканців міста залишилися без газопостачання. У свою чергу, в штабі АТО повідомили, що кількість обстрілів на Донбасі перевищила за інтенсивністю атаку на Авдіївку.