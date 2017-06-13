Мешканцям Дарницького району, які перекривали шосе, відновили подачу електроенергії

У місті Києві в будинку №33 по вулиці Ташкентській, який протягом двох тижнів був без електропостачання, увечері 12 червня відновили електропостачання, передає replyua.net. «Ми нарешті зі світлом. Не знаю, чи надовго, але вчора після перекриття вулиці десь після 22:00 увімкнули електроенергію», - розповіла Христина, мешканка будинку №33 по вказаній вулиці, пише Українська правда. За словами Христини, люди поки не знають, що призвело до включення світла - їх походи до райадміністрації, повідомлення в ЗМІ або перекриття Харківського шосе.
«Боргу ми не сплачували, того що вони вимагають. Однак вчора десь близько 20:00 люди вже перекривали Харківське шосе. Може, тому і включили? », - зробила припущення жителька. «Ми так і не зрозуміли, який обов'язок і чому ми повинні платити. Ось я щомісяця плачу за світло. У мене є платіжка приблизно тисячу гривень. А тут нам всім прийшли дві платіжки - основна (у мене на 980 гривень) і додаткова «відшкодування яких витрат» на 1030 гривень», - розповіла киянка.
Зараз вона радіє, що має можливість зварити їжу, але не впевнена, що ця проблема не повториться знову. Нагадаємо, 12 червня жителі Дарницького району Києва перекрили рух транспорту на Харківському шосе.