В РФ разработали кибеороужие, первой жертвой которого стала Украина – Washington Post

Экспертами российской хакерской группы Electrum был разработан совершенно новый вид кибероружия, испытание которого состоялось в декабре прошлого года в процессе атаки на энергетическую компанию «Укрэнерго». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что, согласно отчету специалистов с информационной безопасности Dragos, данная группа имеет непосредственные связи с хакерами Sandworm Team, в адрес которой много раз звучали обвинения в работе на спецслужбы России. Согласно тексту отчета, группа хакеров разработала вредоносное программное обеспечение под названием Crash Override. Его основная задача состоит в атаке на энергосистему.
Если провести небольшую доработку Crash Override, она может без проблем подвергнуть атаке не только украинскую энергетическую систему. Пострадать может также энергетика стран Европы и американская инфраструктура, которая с теоретической точки зрения является для нее важной.
В Dragos недавно был проведен анализ Crash Override при сотрудничестве с производителем антивирусных программ ESET из Словакии. В результате выяснилось, что у вредоносного ПО есть возможность атаковать сразу несколько энергетических подстанций.