Политолог: Бережной озвучивать ахинею не впервой, помню, как она «задвигала» про «УкроИгил»

Экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная решила добавить свою ложку дегтя в бочку меда украинцам, которые в эти дни получили безвиз с Евросоюзом. Так, Ирина Бережная у себя в Facebook откровенно послала украинцев, пожелав им взять с собой кастрюльки и кружевные трусы при поездке в Европу, тем самым, намекая на то, что украинцев в ЕС рассматривают только как дешевую рабочую силу.
По мнению известного украинского политолога Олеси Яхно-Белковской, в принципе Ирина Бережная озвучила почти весь базовый пропагандистский набор Кремля по теме безвиза, что совершенно бессмысленно, кроме демонстрации провала российской пропаганды, провала военного шантажа российской власти в целом.
«Безвиз, среди прочего, повлияет на самоопределение «чуть-чуть украинцев». Это те, кто до обеда говорят, что нет такого государства как Украина и «Путин введи войска», а после обеда – просят у Украины социально-экономического обеспечения. Имею ввиду привлекательность украинского паспорта, а Бережной озвучивать ахинею не впервой, помню, как она «задвигала» про «УкроИгил», – прокомментировала политолог.