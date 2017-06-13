Безвіз з ЄС: на мешканців ОРДЛО чекає спеціальна перевірка

Українські громадяни, які мають прописку на окупованих територіях Донбасу і Криму, для отримання біометричного паспорта доведеться надати додаткові документи, за допомогою яких можна буде ідентифікувати особистість. Таку заяву вчора в ефірі Еспресо.TV заявив прес-секретар держпідприємства «Документ» Володимир Поліщук, передає replyua.net.
«Деяку кількість документів було втрачено під час подій, які там відбуваються, відсутня можливість ідентифікувати особу за формою №1. Існує постанова Кабміну, якою рекомендується проводити додаткову ідентифікацію», - сказав Поліщук. Він також розповів, які документи треба надати додатково для підтвердження особи.
«Якщо ви прийшли зробити закордонний паспорт, принесли паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, то нам доведеться просити надати свідоцтво про народження, або військовий квиток, або інші документи, у яких присутні фотографії. Також проводиться додаткова ідентифікація через інші органи влади та видається закордонний біометричний паспорт », - зазначив Поліщук. Варто нагадати, що український паспорт отримав найвищий результат з усіх пострадянських країн, крім держав Балтії, опинившись на тридцятому місці в рейтингу паспортів світу на сайті Passport Index.