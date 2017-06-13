ДТП у Львівській області: легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі і поранені

У Львівській області на міжнародній трасі «Київ-Чоп» трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода, про що інформує replyua.net. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся лоб в лоб з мікроавтобусом. Відповідну інформаціюнадали в прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області. За даними поліції, близько 7:30 біля села Надітичі Миколаївського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес спринтер» і легковий автомобіль «Опель Вектра».
«В результаті зіткнення загинули водій і дві пасажирки «Опеля». Більше десяти пасажирів мікроавтобуса звернулися за медичною допомогою. Водій мікроавтобуса не постраждав», - зазначається в повідомленні поліції. Поліція встановлює всі обставини аварії і уточнюють дані загиблих і травмованих. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Варто нагадати, що раніше у Одеській області сталася смертельна ДТП в якому загинули чотири людини.