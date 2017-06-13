Українцям пообіцяли зростання середньої заробітної плати

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, до кінця поточного року середня зарплата в Україні виросте до 7,1 тисячі гривень, інформує replyua.net. Це на 37 відсотків більше, ніж в минулому році. Міністр соціальної політики не перший, хто прогнозує таку середню зарплату до кінця року. Раніше аналогічний прогноз озвучив глава уряду Володимир Гройсман.
Як відомо, середня заробітна плата в Україні в квітні цього року склала 6,7 тисячі гривень, збільшившись в порівнянні з квітнем 2016 року у 36 відсотків. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2017 року становить 3,2 тисячі гривень. Як повідомив міністр Рева, завдяки реформі оплати праці українці отримуватимуть більше, до того ж будуть ліквідовані борги із зарплати.
Раніше уряд також обіцяв українцям значне зростання пенсій, однак за умови прийняття пенсійної реформи. Нова реформа пенсійної системи передбачає, що українці зможуть вийти на пенсію в 60 років тільки при наявності страхового стажу (час офіційного працевлаштування) в 25 років з поетапним підвищенням до 35 років. Якщо до 60 років такого стажу не буде, доведеться працювати далі чи задовольнятися мінімальними соціальними виплатами для осіб, яким не потрібно було пенсія.