У ДПСУ відзвітували, скільки українців без віз вже поїхали до Європи



Представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів телевізійному ефірі каналу «112 Україна», які результати безвізового режиму між ЄС та Україною є на другий день після його запуску,



Зокрема, представник Держприкордонслужби відзначив, що за перші дві доби дії безвізу, ним скористались 2555 громадян України. Всього за цей період територію країни покинули більше 20 тисяч українців. Слободян підкреслив, що наразі показники пасажиро-транспортного потоку зросли майже на 7 %, але ці та інші статистичні дані у відомстві вивчатимуть і надалі. Критичних ситуацій чи проблем виявлено не було. За словами Слободяна, наразі ситуація на контрольно-пропускних пунктах повністю знаходиться під контролем прикордонників і є досить спокійною.



Варто нагадати, що запуск безвізу між Європейським Союзом ат Україною схвально сприйняли в ЄС. Зокрема, глава дипломатичної служби Євросоюзу Федеріка Могеріні відзначила, що до безвізу вдалося прийти в результаті проведених в Україні реформ і в Брюсселі вважають, що це принесе користь для обох сторін.

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Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам Представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів телевізійному ефірі каналу «112 Україна», які результати безвізового режиму між ЄС та Україною є на другий день після його запуску, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.Зокрема, представник Держприкордонслужби відзначив, що за перші дві доби дії безвізу, ним скористались 2555 громадян України. Всього за цей період територію країни покинули більше 20 тисяч українців. Слободян підкреслив, що наразі показники пасажиро-транспортного потоку зросли майже на 7 %, але ці та інші статистичні дані у відомстві вивчатимуть і надалі. Критичних ситуацій чи проблем виявлено не було. За словами Слободяна, наразі ситуація на контрольно-пропускних пунктах повністю знаходиться під контролем прикордонників і є досить спокійною.Варто нагадати, що запуск безвізу між Європейським Союзом ат Україною схвально сприйняли в ЄС. Зокрема, глава дипломатичної служби Євросоюзу Федеріка Могеріні відзначила, що до безвізу вдалося прийти в результаті проведених в Україні реформ і в Брюсселі вважають, що це принесе користь для обох сторін.