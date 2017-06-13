В Кабміні сказали, які пенсії потрібні пенсіонерам «для нормального життя»

Очільник Міністерства соціальної політики України Андрій Рева назвав прийнятний розмір мінімальної пенсії для українців на сьогоднішній день, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
На думку міністра, пенсія розміром в 4 тисячі гривень є мінімальною, яка може забезпечити українським пенсіонерам нормальне життя. Такими міркуваннями урядовець поділився в телеефірі «5 каналу». Рева також згадав про високі за розміром пенсійні виплати колишніх чиновників, які постійно згадують політики. Зокрема, міністр соцполітики відзначив, що нині в Україні є законодавче обмеження на виплату пенсії в розмірі до 10740 гривень. Тобто, якими б не були розрахунки, зазначена сума є «стелею» пенсії для нових пенсіонерів.
Щоправда при цьому ця законодавча норма не поширюється на тих, хто отримував більшу пенсію до того, як було введено відповідну законодавчу заборону. Однак Рева додав, що на сьогоднішній день в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів нараховується лише близько 20 тисяч осіб, які належать до цієї категорії. Він також поділився інформацією що найбільша пенсія в державі нині складає 58 тисяч гривень і її отримує колишній льотчик-випробувач, який має статус Героя України.