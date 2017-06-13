Слідчим вдалося встановити схему, завдяки якій кілер добровольців Осмаєва та Окуєвої, отримав український паспорт

Співробітникам столичної прокуратури спільно з працівниками Нацполіції вдалося встановити коло осіб, які були причетні до видачі паспортів громадян України злочинцям, яких розшукують в Російський Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Суть схеми полягала в тому, що зловмисники оформлювали фіктивні шлюби з громадянками України. Для того, щоб прискорити процес, до відповідних органів також подавалися довідки про нібито «вагітність» потенційних наречених. Згодом «пари» протягом місяця розлучалися, а особи, які на той час перебували в розшуку, вже мали прізвища своїх «дружин». Правоохоронцям вдалося встановити щонайменше 5 осіб, яким саме завдяки цій схемі вдалося змінити імена і легалізувати власне становище на території України, перебуваючи на той час офіційно в розшуку.
Речниця прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, що існує версія, що саме завдяки реалізації цієї схеми кілеру, який намагався вбити українських добровольців АТО чеченського походження Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, вдалося отримати український паспорт.