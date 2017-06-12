У Верховній Раді пропонують ввести обов’язковий іспит з української мови для отримання громадянства

До українського парламенту було внесено законопроект, яким пропонується ввести обов’язковий іспит з української мови для всіх, хто прагне отримати громадянство України, інформує replyua.net з посиланням на Радіо "Максимум".
Про це свідчить текст проекту закону 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У законопроекті пропонується, що відповідний рівень володіння державною мовою, що варто мати для отримання українського паспорта, мають встановити фахівці Національної комісії зі стандартів державної мови. У документі також додається, що займатись організацією та проведенням іспиту щодо визначення рівня володіння українською мовою мав би Центр української мови.
Варто зазначити, що це вже не перша законодавча ініціатива на рівні парламенту, яка прагне підвищити роль державної мови в Україні. Зокрема, напередодні, керівник Верховної Ради Андрій Парубій вніс до парламенту закон, яким передбачено встановити обов’язкове правило щодо виступу нардепів у залі парламенту виключно державною мовою.