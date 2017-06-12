Жителі Львова знову перекрили дороги через сміття

Ввечері, 12 червня, мешканці Львова знову перекрили дорогу на кількох вулицях через нагальну проблему населеного пункту зі сміттям, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відомо, що після 18 години львів’яни перекрили рух по вулиці Володимира Великого, а вже близько 19 години мешканці міста вийшли на дорогу по вулиці Рубчака, вимагаючи, аби сміттєві контейнери були очищені від відходів. При цьому вдень, 12 червня, у Львівській міській раді заявили, що місцева влада направила до Кабінету міністрів прохання визнати регіон зоною надзвичайної екологічної ситуації через те, що наразі проблема зі сміттям досягла критичного рівня.
Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що місцева влада змогла витримати рік боротьби з цією проблемою і наразі необхідна допомога уряду. Зокрема,Садовий підкреслив, що обіцянка чиновників про те, що буде знято блокаду на законне вивезення сміття в інші регіони, не була виконана, а будівництво нового сміттєпереробного заводу у Львові триватиме наступні 2 роки. Саме тому львівські посадовці забили на сполох до Києва, аби не допустити поширення в місті інфекційних хвороб на тлі підвищення температури.